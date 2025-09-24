Polscy policjanci ze srebrnym medalem w I Międzynarodowym Turnieju na Sardynii Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Reprezentacja Polskiej Policji w piłce nożnej zapisała ważną kartę w historii I Międzynarodowego Turnieju Drużyn Policyjnych, rozgrywanego na włoskiej Sardynii. Biało-czerwoni od pierwszego dnia imprezy pokazali, że należą do ścisłej światowej czołówki, a ich waleczność, styl gry i nieustępliwość stały się wizytówką całego turnieju.

Polacy rozpoczęli zmagania od fazy grupowej, w której nie dali rywalom najmniejszych szans. Wygrywając wszystkie spotkania i nie tracąc przy tym ani jednej bramki, zdominowali boiska Sardynii. Pokonali między innymi silne reprezentacje Włoch, Hiszpanii i Rumunii, imponując organizacją gry i skutecznością. Gramy odpowiedzialnie, walczymy o każdą piłkę i pokazujemy, że reprezentowanie polskiej Policji na arenie międzynarodowej to zaszczyt i ogromna odpowiedzialność – podkreślał selekcjoner Andrzej Kuczyński.

Z kompletem zwycięstw Polacy awansowali do fazy pucharowej, gdzie kontynuowali świetną passę, meldując się w wielkim finale. Tam czekał na nich doskonale znany przeciwnik, reprezentacja Rumunii, z którą biało-czerwoni przegrali w grudniu zeszłego roku w rzutach karnych podczas mistrzostw mundurowych na Teneryfie. Rewanż zapowiadał się pasjonująco i nie zawiódł oczekiwań.

W decydującym spotkaniu Polacy od pierwszych minut narzucili rywalom swój styl gry i po dwóch akcjach prowadzili 2:0. Choć mieli kolejne okazje, by rozstrzygnąć mecz, szczęście tym razem nie dopisało. W końcówce pierwszej połowy Rumuni zdobyli kontaktowego gola z dyskusyjnego rzutu karnego, a w drugiej połowie, wyrównali po niefortunnym rykoszecie, oddając jeden strzał. Polscy mundurowi walczyli do samego końca o zwycięstwo. O triumfie musiały zdecydować rzuty karne, w których więcej zimnej krwi zachowali rywale, sięgając po złoto.

Polacy zakończyli turniej na drugim miejscu, ale ich postawa wzbudziła powszechny podziw. Pokazali ofensywny futbol pełen pasji, ambicji i charakteru, a srebrny medal jest dowodem ogromnego potencjału i zapowiedzią kolejnych sukcesów.

Gromkie brawa, jakie towarzyszyły biało-czerwonym po meczu finałowym i podczas dekoracji, potwierdziły, że reprezentacja Polskiej Policji stała się ambasadorem polskiego mundurowego sportu na międzynarodowej arenie.

Udział Reprezentacji Polskiej Policji w Turnieju na Sardynii wsparła Fundacja Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka i Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA za co serdecznie dziękujemy.

Skład srebrnej drużyny, która wystąpiła w Turnieju: Andrzej Kuczyński - kierownik/selekcjoner ( BKS KGP) i zawodnicy:

Rafał Gnap ( KWP Szczecin), Łukasz Matyśkiewicz i Marcel Grot ( KSP ), Mateusz Wronecki (KWP Poznań), Piotr Pacholski, Michał Chrabąszcz, Łukasz Krakowczyk, Jakub Kawecki, Maciej Kolasa i Marcin Szopa (KWP Katowice), Mateusz Orzechowski (KWP Kraków) oraz Marcin Piotrowski (KWP Kielce).

(Komenda Główna Policji)