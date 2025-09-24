Poszukiwany - Józef Kozoduj Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci poszukują Józefa Kozoduja, który 22 września 2025 roku, około godziny 11.00 w miejscowości Suchowola (gm. Osiek, pow. staszowski) zaatakował swoją żonę. Kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Sprawca po zdarzeniu uciekł do lasu. Każdy, kto widział tego mężczyznę lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Policją – numer alarmowy 112.

Dane poszukiwanego

Imię i nazwisko: Józef Kozoduj

Data urodzenia: 02.11.1961 r. (63 lata)

Miejsce zamieszkania: Suchowola 229, gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie

Rysopis

Wzrost: ok. 175 cm

Waga: ok. 85 kg

Sylwetka: normalna budowa ciała

Włosy: krótkie, ciemne, siwiejące, z łysiną czołową

Oczy: ciemne

Znaki szczególne: blizna po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy

Ubiór w chwili zdarzenia

spodnie granatowe z paskami po bokach

koszulka czarna z krótkim rękawem z napisem „MIŚ”

gumowce (może być boso)