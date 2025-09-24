Oszustwo „na policjanta” i „na wnuczka” nadal zbiera żniwa Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Policja po raz kolejny ostrzega! Złodzieje nie mają żadnych skrupułów! Nadal żerują na dobroci starszych osób, ich strachu i lęku o najbliższych. Przekonały się o tym dwie kobiety, które padły ofiara oszustwa „na policjanta” i „na wnuczka" – łączna wartość strat to niemal 400 tysięcy złotych!

W dwóch przypadkach schemat działania był typowy. Do jednej z kobiet zadzwoniła dziewczynka podająca się za wnuczkę, która miała spowodować wypadek, a poszkodowana w wypadku walczy o życie. Aby uwiarygodnić historię, do rozmowy włączyła się „policjantka”, która wyjaśnia, że za wnuczkę trzeba wpłacić kaucję, aby nie została aresztowana – 68-latka przekazała nieznanemu mężczyźnie niemal 90 tysięcy złotych – oszczędności swojego życia.

Do drugiej seniorki natomiast zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę i poinformowała, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ oszuści chcą je ukraść, a ona sama jest w niebezpieczeństwie, ponieważ najprawdopodobniej niedługo złodzieje włamią się do mieszkania kobiety. Jedynym sposobem na „zabezpieczenie” gotówki było przekazanie ich w ręce Policji – 87-latka przekazała nieznanemu mężczyźnie niemal 300 tysięcy złotych – oszczędności swojego życia. Po przekazaniu pieniędzy telefony oszustów oczywiście zamilkły.

Kolejny raz ostrzegamy!

Policjanci nie odbierają nigdy żadnych pieniędzy od nikogo.

Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach.

Nie należy ufać w telefoniczne zapewnienia, że ktoś jest „pracownikiem banku” czy „policjantem”.

Numer telefonu lub nazwa, który widzimy jako dzwoniący do nas może być sfałszowany przez przestępców.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego?

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych, przyjaciół, policjantów, pracowników banku.

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

Nigdy nie przelewaj pieniędzy na obce konta podane w rozmowie telefonicznej.

Nie działaj w pośpiechu, zastanów się, dlaczego ktoś chce twoich pieniędzy.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję – numer 112.