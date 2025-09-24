Oszustwo „na policjanta” i „na wnuczka” nadal zbiera żniwa - Aktualności - Policja.pl

Oszustwo „na policjanta” i „na wnuczka” nadal zbiera żniwa

Data publikacji 24.09.2025
Policja po raz kolejny ostrzega! Złodzieje nie mają żadnych skrupułów! Nadal żerują na dobroci starszych osób, ich strachu i lęku o najbliższych. Przekonały się o tym dwie kobiety, które padły ofiara oszustwa „na policjanta” i „na wnuczka" – łączna wartość strat to niemal 400 tysięcy złotych!

W dwóch przypadkach schemat działania był typowy. Do jednej z kobiet zadzwoniła dziewczynka podająca się za wnuczkę, która miała spowodować wypadek, a poszkodowana w wypadku walczy o życie. Aby uwiarygodnić historię, do rozmowy włączyła się „policjantka”, która wyjaśnia, że za wnuczkę trzeba wpłacić kaucję, aby nie została aresztowana – 68-latka przekazała nieznanemu mężczyźnie niemal 90 tysięcy złotych – oszczędności swojego życia.

Do drugiej seniorki natomiast zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę i poinformowała, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ oszuści chcą je ukraść, a ona sama jest w niebezpieczeństwie, ponieważ najprawdopodobniej niedługo złodzieje włamią się do mieszkania kobiety. Jedynym sposobem na „zabezpieczenie” gotówki było przekazanie ich w ręce Policji – 87-latka przekazała nieznanemu mężczyźnie niemal 300 tysięcy złotych – oszczędności swojego życia. Po przekazaniu pieniędzy telefony oszustów oczywiście zamilkły.

Kolejny raz ostrzegamy!

  • Policjanci nie odbierają nigdy żadnych pieniędzy od nikogo.
  • Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach.
  • Nie należy ufać w telefoniczne zapewnienia, że ktoś jest „pracownikiem banku” czy „policjantem”.
  • Numer telefonu lub nazwa, który widzimy jako dzwoniący do nas może być sfałszowany przez przestępców.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego?

  • Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi.
  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych, przyjaciół, policjantów, pracowników banku.
  • Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.
  • Nigdy nie przelewaj pieniędzy na obce konta podane w rozmowie telefonicznej.
  • Nie działaj w pośpiechu, zastanów się, dlaczego ktoś chce twoich pieniędzy.
  • Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję – numer 112.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)

