Policjanci pilotowali do szpitala samochód z dzieckiem, które dostało ataku duszności Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj 34-letni mężczyzna został zatrzymany do kontroli w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Przekroczona prędkość kierowanego przez niego pojazdu była jednak związana ze stanem zdrowia przewożonego dziecka. 8-latek wymagał szybkiej pomocy medycznej, dlatego policjanci podjęli decyzję o pilotażu auta do bocheńskiego szpitala.

We wtorek, 23 września br., od godziny 22.00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni weryfikowali prędkość pojazdów na drodze wojewódzkiej w Nowym Wiśniczu. Już 10 minut później zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego fiata - zmierzona prędkość pojazdu wyniosła 70 km/h w obszarze zabudowanym i przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Kiedy mundurowi podeszli do samochodu zauważyli bardzo zdenerwowanego kierowcę, który oświadczył, że jedzie ze swoim chorym dzieckiem do szpitala. 8-letni chłopiec chorujący na astmę dostał nagłego ataku duszności. Sytuacja była bardzo poważna dlatego mundurowi powiadomili oficera dyżurnego jednostki i po uruchomieniu sygnałów dźwiękowych i świetlnych rozpoczęli pilotaż pojazdu. Dzięki natychmiastowej reakcji chłopiec bardzo szybko trafił do Szpitala Powiatowego w Bochni, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną.