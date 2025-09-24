63-latka straciła ponad 250 tysięcy złotych przez fałszywe inwestycje Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze Świdnika prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padła 63-letnia mieszkanka powiatu. Kobieta znalazła w Internecie ogłoszenie z wizerunkiem Prezydenta RP zachęcające do inwestycji, a następnie odpowiadając na ogłoszenie podała swoje dane oraz numer telefonu. Konsultant, który do niej oddzwonił namówił ja na zainstalowała na komputerze oprogramowanie do zdalnego dostępu i w ten sposób oszuści przejęli kontrolę nad jej komputerem oraz kontem bankowym. W sumie wyprowadzili ponad 250 tysięcy złotych, które były zgromadzone na rachunku kobiety oraz na rachunkach powiązanych.

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się 63-letnia mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustów internetowych. Kobieta poinformowała, że na jednej ze stron internetowych znalazła ogłoszenie z wizerunkiem Prezydenta RP, zachęcające do zyskownych inwestycji. Po wysłaniu swoich danych kontaktowych, skontaktował się z nią rzekomy konsultant, który przedstawił możliwości szybkiego zarobku. Na początku kobieta zainwestowała 800 złotych, a następnie, za namową konsultanta, wykonywała kolejne polecenia. Podczas rozmów telefonicznych oszuści nakłonili ją do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do komputera. Dzięki temu przestępcy uzyskali kontrolę nad jej bankowością internetową. Kobieta wprowadzana w błąd co do stanu faktycznego autoryzowała operacje wykonywane przez sprawców. W ten sposób 63-latka straciła wszystkie oszczędności – łącznie ponad 250 tysięcy złotych.

Policja apeluje o ostrożność! Nigdy nie instaluj oprogramowania do zdalnego dostępu na prośbę nieznanych osób i nie udostępniaj danych do logowania w banku. Żaden bank ani instytucja publiczna nie prosi o tego typu działania. Jeśli ktoś obiecuje szybki i pewny zysk – zachowaj ostrożność i zweryfikuj wiarygodność oferty.