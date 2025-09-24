Policjanci odzyskali skradzioną naczepę wartą 80 tysięcy złotych i zatrzymali dwóch podejrzanych Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Drezdenka zatrzymali osoby odpowiedzialne za kradzież z włamaniem. Przestępstwo miało miejsce terenie gminy Drezdenko. Łupem dwóch mężczyzn padła naczepa z systemem załadowczym o wartości 80 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy policjantów skradzione mienie udało się szybko odzyskać i zatrzymać podejrzanych.



Dla pokrzywdzonych w wyniku kradzieży, czy uszkodzenia mienia ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za te przestępstwa poniosły odpowiedzialność. Nie mniej istotną sprawą jest jednak odzyskanie skradzionych rzeczy. Dlatego mundurowi starają się, aby każda sprawa została wyjaśniona, a odpowiedzialni ponieśli zasłużoną karę. Tak było w przypadku kradzieży naczepy z systemem załadowczym, do której doszło w połowie września. Sprawcy dostali się na teren jednej z posesji na terenie gminy Drezdenko i dokonali kradzieży wspomnianej naczepy, której wartość oszacowano na 80 tysięcy złotych.



Praca, którą kryminalni wykonali na miejscu zdarzenia, pozwoliła wytypować dwie osoby, które mogły mieć związek ze sprawą. Zebrane przez policjantów dowody, pozwoliły na ich zatrzymanie kilka dni później. To mężczyźni w wieku 45 i 33 lat. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzani w trakcie przesłuchania przyznali się do stawianych zarzutów. Skradziona naczepa wróciła już do właściciela.



starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa w Strzelcach Krajeńskich