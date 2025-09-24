"... ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję!" - 89 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Zachodniopomorskiej Policji Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w południe na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie miała miejsce uroczystość, która na długo zapisze się w historii naszego garnizonu. Osiemdziesięciu dziewięciu nowych policjantów, w tym 43 kobiety, ślubowało służbę Ojczyźnie i obywatelom. To wyraz ich determinacji i gotowości do podejmowania codziennych wyzwań związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Nowi policjanci za Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Szymonem Sędzikiem wypowiedzieli słowa roty: „…ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej…”. W ślubowaniu uczestniczył również Pierwszy Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski oraz komendanci miejscy i powiatowi Policji Zachodniopomorskiej a także kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dzisiejsze ślubowanie to wyjątkowy moment dla zachodniopomorskiego garnizonu. Aż 89 nowych funkcjonariuszy, w tym 43 kobiety zasila szeregi Policji. To nie tylko liczby, ale przede wszystkim dowód rosnącego zaufania społecznego i atrakcyjności zawodu policjanta. Coraz więcej młodych osób, w tym także kobiet, decyduje się na pełnienie tej odpowiedzialnej służby. To mocny sygnał, że Policja w naszym regionie nieustannie się rozwija, wzmacnia swoje kadry i jest gotowa sprostać nowym wyzwaniom w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Wojkewódzki Policji w Szczecinie w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji, podkreślając, że służba, jaką wybrali, należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych. Uroczystość ślubowania przypomniała, że na barkach policjantów spoczywa wielka odpowiedzialność. Podjęcie trudu służby będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dowodem oddania i determinacji w dbaniu o bezpieczeństwo obywateli naszego województwa.

Po zakończonej części ceremonialnej, w trakcie przemów pogratulowano nowym policjantom i składano życzenia spełnienia w nowej pracy jak i w życiu osobistym. Na zakończenie uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia. Nowi policjanci otrzymywali gratulacje od rodzin oraz kierownictwa swoich jednostek. Po odbyciu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego, nowi policjanci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych, gdzie będą dbać o nasze bezpieczeństwo.

Przypominamy, że dobór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

