Nowy ośrodek szkolenia policjantów powstaje w Gnieźnie Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wielkopolski będą mieli do dyspozycji nowoczesny ośrodek szkolenia. W obiektach Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie za trzy tygodnie rozpoczną się pierwsze kursy.

Umowę na wynajem całego kampusu w Gnieźnie podpisał nadinsp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i prof. Bogumiła Kaniewska Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Budynki dydaktyczne, akademik, sala sportowa i inne obiekty w Gnieźnie od pewnego czasu nie były użytkowane. Podkreślono, że przejęcie kampusu do szkolenia policjantów jest na równi korzystne dla Polskiej Policji, Uniwersytetu i miasta Gniezno.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy dzisiaj tę umowę podpisać. Serdecznie dziękuję za tę możliwość. Za to, że w tej perspektywie tak szybko udało nam się znaleźć właściwie miejsce, które odpowiada idealnie, jeśli chodzi o utworzenie ośrodka szkolenia dla polskich policjantów - podkreślał nadinsp. Tomasz Olczyk. - Ośrodek szkolenia Policji w Gnieźnie to nowa komórka organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która będzie na wstępie liczyła około 28 funkcjonariuszy, doświadczonych oficerów polskiej Policji, którzy będą realizować zadania szkoleniowe - zapowiedział Komendant.

W nowym ośrodku jednocześnie będzie mogło się szkolić 160 funkcjonariuszy. Pierwsi słuchacze przyjadą do Gniezna 13 października. W planach mamy kursy podoficerskie, aspiranckie, szkolenia z zakresu dzielnicowych. Planowane są tam kursy z zakresu zarządzania oraz szkolenia specjalistyczne. Chcemy, żeby nasi policjanci jak najlepiej rozwijali swoje kompetencje dla dobra mieszkańców Wielkopolski.