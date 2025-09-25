Czujne oko policjantów doprowadziło do wyeliminowania z ruchu kolejnych piratów drogowych Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Niezmiennie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w terenie zabudowanym. Zmiany w Ustawie o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec takich kierowców. Przekonał się o tym motocyklista, który na wrocławskim Gądowie Małym poruszał się z prędkością 116 km/h. W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali również kierującego audi, który w terenie zabudowanym jechał z zawrotną prędkością blisko 170 km/h. Policjanci apelują do kierowców o rozsądek. Przekraczanie limitów prędkości stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Wczoraj, 23 września br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta.

I tak, w toku prowadzonych czynności na terenie Gądowa Małego mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej motocyklistę, który w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h poruszał się 116 km/h. Zgodnie z taryfikatorem motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 3 tys zł oraz otrzymał 13 punktów karnych. Ponadto policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Chwilę później, kilka minut przed godziną 18.00 ten sam patrol ujawnił kolejne wykroczenie w ruchu drogowym.

Kierujący samochodem osobowym marki Audi również w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 168 km/h. Tym samym przekroczył dozwoloną prędkość o 118 km/h. Reakcja policjantów była natychmiastowa - kierujący otrzymał mandat karny opiewający na kwotę 2500 zł oraz 15 punktów karnych.

Pamiętajmy, że skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, w tym nadmierna prędkość mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Po raz kolejny apelujemy o wyobraźnię, ostrożność i rozwagę!

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych.

( KWP we Wrocławiu / mw)

Film Czujne oko policjantów doprowadziło do wyeliminowania z ruchu kolejnych piratów drogowych