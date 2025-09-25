Zawierali umowy i się z nich nie wywiązywali. Spowodowali straty na ponad 8 mln zł Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 8 milionów złotych strat mieli spowodować swoim działaniem dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Zatrzymani mieli zawierać umowy na dzierżawę zwierząt hodowlanych i nie wywiązywać się z zawartych uzgodnień. Ofiarami ich procederu padły osoby z całego kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o to, że doprowadzili wiele osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości. Ta sprawa trafiła do funkcjonariuszy po zawiadomieniu złożonym przez jedną z poszkodowanych osób, jakie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim w październiku 2023 roku.

Zgłoszony proceder dotyczył zawierania umów związanych z dzierżawą zwierząt hodowlanych, głównie polegający na inwestycji w krowy mleczne i niewywiązywanie się z zawartych porozumień. Jak się okazało przedmiot inwestycji nie istniał, a celem było wyłudzenie pieniędzy, pod pozorem cyklicznego zysku z inwestycji. W toku czynności prowadzonych w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Elblągu wyszło na jaw, że oszukanych w ten sposób mogło zostać wiele osób z całego kraju.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w tej sprawie policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie pod koniec sierpnia 2025 roku zatrzymali dwóch mężczyzn. To 31-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego oraz i 41-latek mieszkający w Krakowie.

Poniższe nagranie obrazuje moment prowadzenia zatrzymanego mężczyzny przez policjanta do radiowozu.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta do radiowozu Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta do radiowozu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta do radiowozu (format mp4 - rozmiar 7.06 MB)

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów

Do tej pory usłyszeli oni 33 zarzuty doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Swoim działaniem mieli spowodować szkody u innych osób o wartości około 8 mln zł.

W toku prowadzonych czynności dokonano zabezpieczeń na majątku podejrzanych w formie nieruchomości na kwotę ponad 1,2 mln zł. Czynności w tej sprawie są wciąż prowadzone, a liczba zarzutów może wzrosnąć.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych izolacyjnych środków zapobiegawczych. Sąd zastosował wobec 41-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec 31-latka zostało zastosowane poręczenie majątkowe.

