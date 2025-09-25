24-latek z Ciechanowa tymczasowo aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj W nocy z 20 na 21 września br. w Ciechanowie 24-letni mężczyzna zaatakował nożem swojego 29-letniego znajomego, raniąc go w szyję. Podejrzewany został szybko zatrzymany przez Policję, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

W nocy z soboty na niedzielę, 20-21.09.br., w jednym z mieszkań w Ciechanowie doszło do groźnego incydentu. 24-letni mieszkaniec miasta zaatakował nożem swojego 29-letniego znajomego, powodując u niego obrażenia szyi. Poszkodowany samodzielnie udał się do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego obrażenia nie zagrażały życiu, dzięki czemu już następnego dnia mógł opuścić placówkę medyczną.

Dzięki sprawnym działaniom Policji podejrzany został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu. Po zebraniu materiału dowodowego prokuratura przedstawiła 24-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek, 22.09.br., na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec sprawcy tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za usiłowanie zabójstwa polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.