Zarzut dla 67-letniego mieszkańca powiatu zwoleńskiego za posiadanie żółwi błotnych Data publikacji 25.09.2025

Mieszkaniec powiatu zwoleńskiego usłyszał zarzut posiadania żółwi błotnych objętych ścisłą ochroną gatunkową. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (23 września) zwoleńscy policjanci zatrzymali 67-latka, który posiadał żółwie błotne. Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną w Polsce. W trackie wykonywanych z nim czynności, mężczyzna oświadczył, że żółwie wyłowił wraz z rybami ze stawu. Następnie pojechał na pobliski targ sprzedać ryby i w prezencie klientowi chciał oddać żółwie.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co miało wpływ na zachowanie gatunku. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Żółw błotny to jedyny gatunek żółwia w Polsce, który jest objęty ścisłą ochroną. Występuje w spokojnych zbiornikach wodnych z piaszczystymi lęgowiskami, ale jego populacje są zagrożone przez utratę siedlisk, zanieczyszczenia i kłusownictwo.

Przypominamy, że dzikie zwierzęta chronione nie mogą być trzymane w warunkach domowych. W przypadku zauważenia nielegalnego handlu lub posiadania takich gatunków każdy obywatel powinien zgłosić to odpowiednim służbom. Ochrona rzadkich gatunków jest wspólną odpowiedzialnością nas wszystkich.