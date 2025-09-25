Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - nowoczesne zaplecze w walce z przestępczością Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji to miejsce, w którym nauka spotyka się z praktyką policyjną. Dzięki specjalistycznym badaniom, innowacyjnym technikom i pracy ekspertów laboratorium wspiera organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości w skutecznym zwalczaniu przestępczości.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. To tutaj powstają opinie kryminalistyczne niezbędne w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania, tworzone są i prowadzone bazy kryminalistyczne, a także opracowywane nowe metody, normy i standardy pracy policyjnej techniki kryminalistycznej.

CLKP koordynuje i nadzoruje pracę policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w całym kraju, zapewniając najwyższą jakość badań i zgodność z międzynarodowymi standardami. Eksperci laboratorium prowadzą także działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniową, przygotowując kolejne pokolenia specjalistów z zakresu kryminalistyki.

Jednym z priorytetów CLKP jest wspieranie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz rozwój nowych metod identyfikacji i analizy śladów. Laboratorium pełni także funkcję centralnego ośrodka nadzorującego i weryfikującego kompetencje ekspertów kryminalistyki.

Prezentujemy film pokazujący, jak na co dzień wygląda praca ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – od badań porównawczych i wdrożeniowych po nowoczesne analizy wspierające proces wykrywczy i dowodowy.

(CLKP / mw)