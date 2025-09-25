Jesień – pamiętaj o bezpieczeństwie! Bezpieczeństwo to życie. Życie to Ty! Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Nastała jesień, a co za nią idzie, dni coraz krótsze, pogoda niesprzyjająca, szybciej zapadający zmrok. Jesteśmy bardziej narażeni na wypadki komunikacyjne na drodze. Musimy wiedzieć, że bezpieczeństwo to nasz wybór. Należy pamiętać, by zatrzymać się, rozejrzeć i być widocznym. To proste decyzje, które ratują nasze życie.

Jesień to czas, gdy szybciej zapada zmrok, a widoczność na drogach i chodnikach pogarsza się. W takich warunkach szczególnie ważne jest, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Noś odblaski – dzięki nim kierowcy zauważają Cię z dużo większej odległości.

Zachowaj ostrożność na drogach i przy torowiskach – nie ryzykuj przechodzenia w niedozwolonych miejscach.

Jeśli poruszasz się rowerem, hulajnogą czy deskorolką – zawsze zakładaj kask. Chroni on Twoją głowę!

Zatrzymaj się, rozejrzyj, bądź widoczny! Proste decyzje.

Pamiętaj: Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie. Bezpieczeństwo to życie. Życie to Ty!

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu