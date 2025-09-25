Podlascy policjanci najlepsi wśród zagranicznych drużyn na zawodach na Litwie Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Reprezentacja polskiej Policji, złożona z funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego, odniosła znaczący sukces podczas zawodów The Best Lithuanian Police Team Competition 2025, które odbyły się w dniach 15–17 września w litewskim okręgu Alytus. W rywalizacji wzięły udział drużyny z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Polacy okazali się najlepsi w klasyfikacji międzynarodowej, zwyciężając trzy konkurencje: taktykę policyjną, jazdę samochodem z elementami pierwszej pomocy oraz test wiedzy. Do tego dołożyli drugie miejsca w strzelaniu i zabezpieczeniu miejsca przestępstwa oraz trzecie w konkurencji przewodników psów służbowych. Ostatecznie uplasowali się na pierwszym miejscu wśród drużyn zagranicznych i szóstym w klasyfikacji generalnej, w której znalazły się także bardzo silne zespoły litewskie.

W skład polskiej drużyny weszli: komisarz Maciej Lejdward z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podkomisarz Adam Doroszkiewicz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, aspirant Michał Tomaszuk z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, młodszy aspirant Edyta Krauczelunas z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach oraz młodszy aspirant Hubert Nowacki z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Zawody obejmowały realistyczne scenariusze interwencji – od zatrzymania niebezpiecznego sprawcy, przez działania z użyciem broni i psa służbowego, aż po elementy pierwszej pomocy. – Zawody były niezwykle emocjonujące i pełne wyzwań. Realistyczne scenariusze sprawiały, że momentami adrenalina dorównywała tej z prawdziwych interwencji. Zaskoczeniem była także konkurencja wiedzy – wspomina młodszy aspirant Edyta Krauczelunas. – Dla mnie dużą wartością była też możliwość rozmowy z uczestnikami w języku litewskim. Takie wydarzenia pokazują, że poza rywalizacją sportową najważniejsza jest międzynarodowa współpraca – dodaje.

Szczególnie wymagające okazały się konkurencje z udziałem psów służbowych. – Najlepszy był realizm warunków i złożoność zadań. Wiele wynieśliśmy z wymiany doświadczeń z przewodnikami z Litwy, Łotwy i Estonii. Trudności sprawiały różnice w szkoleniu – w litewskiej policji psy do wyszukiwania narkotyków mają wprowadzone elementy obrony przewodnika – mówi aspirant Michał Tomaszuk. – A poza rywalizacją niezapomnianą atrakcją był rejs rowerem wodnym po wzburzonym stawie – dodaje z uśmiechem.

Drużyna szczególnie zapamiętała także konkurencję taktyczną, podczas której symulowano zatrzymanie niebezpiecznego dilera narkotykowego. – Mimo świadomości, że strzelano do nas tylko amunicją barwiącą, skok adrenaliny był ogromny. Satysfakcja, gdy okazało się, że wykonaliśmy to najlepiej ze wszystkich drużyn, była nie do opisania – mówi podkomisarz Adam Doroszkiewicz. – Sam udział w tych zawodach to jedno z najbardziej satysfakcjonujących wydarzeń w mojej karierze zawodowej – podsumowuje. Uroczyste zakończenie zawodów odbyło się 17 września z udziałem Komisarza Generalnego Policji Litewskiej Arunasa Paulauskasa, który podkreślił wysoki poziom rywalizacji i znaczenie współpracy pomiędzy policjantami z państw bałtyckich i Polski.