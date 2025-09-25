Agresja wobec policjantów spotkała się z natychmiastową reakcją – 3 miesiące aresztu dla 47- latka Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci w codziennej służbie spotykają się z niebezpiecznymi zachowaniami osób, wobec których interweniują. Funkcjonariusze z Referatu Patrolowo- Interwencyjnego doświadczyli agresji ze strony mężczyzny, wobec którego podjęli interwencję i zostali przez niego zaatakowani. Na takie zachowanie nigdy nie ma i nie będzie przyzwolenia.

Funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego stargardzkiej komendy podjęli interwencję wobec mężczyzny, który awanturował się w jednym ze stargardzkich sklepów. Mężczyzna zakłócał porządek i nie reagował na prośby opuszczenia sklepu. W trakcie przeprowadzanej interwencji mężczyzna, zachowywał się agresywnie i nie stosował się do wydawanych poleceń. Ponadto znieważał funkcjonariuszy używając słów obelżywych, naruszył ich nietykalność osobistą, a także groził im pozbawieniem życia.

W związku z takim zachowaniem mężczyzna został zatrzymany. Już następnego dzień przedstawiono mu zarzut znieważenia umundurowanych funkcjonariuszy Policji, naruszenia ich nietykalności cielesnej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, a także kierowanie wobec funkcjonariuszy gróźb, w celu zaniechania przez nich czynności służbowej. Jeszcze tego samego dnia 47-latek stanął przed sądem. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Każdy, kto podnosi rękę na policjanta, znieważa go lub oczernia w oczach opinii publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami. Każda próba ataku na funkcjonariusza spotyka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją wymiaru sprawiedliwości. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na agresję wobec policjantów.