Zielonogórscy kryminalni odzyskali skradzioną skodę i zatrzymali podejrzanego Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji zielonogórskich kryminalnych, swój finał ujrzała sprawa kradzieży samochodu marki Skoda. Policjanci zatrzymali 27-latka, który usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu i dokumentów. Mężczyzna swego czynu dokonał w warunkach recydywy i dodatkowo był poszukiwany przez sąd do innego postępowania. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Do kradzieży samochodu doszło na jednej z posesji w Przytoku w okresie od 12 do 13 września. Właściciel samochodu wieczorem widział jeszcze swój pojazd, natomiast drugiego dnia rano już go nie było. Mężczyzna natychmiast zgłosił ten fakt zielonogórskiej Policji. Na miejsce kradzieży i w jej okolice przybyło kilka patroli, które prowadziły poszukiwania skradzionej skody. W trakcie tych działań policjanci zabezpieczyli monitoring.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, analizując zgromadzone materiały, wpadli na trop 27-letniego mężczyzny. To on miał być odpowiedzialny za kradzież pojazdu, w którym znajdowały się elektronarzędzia i inne przedmioty oraz dokumenty stwierdzające tożsamość właściciela pojazdu. Praca funkcjonariuszy operacyjnych doprowadziła do zatrzymania mężczyzny i odzyskania skradzionego pojazdu. Podejrzany usłyszał już zarzuty w związku z kradzieżą pojazdu i dokumentów. Co istotne, czynu tego dokonał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności. Podejrzany, doprowadzony do aresztu, odbywa obecnie karę za inne postępowanie. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nadal nad nią pracują i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób.

Po raz kolejny, dzięki szybkim i skutecznym działaniom kryminalnych, nie tylko odzyskano skradzione rzeczy, ale również zatrzymano osobę za to odpowiedzialną. Policjanci znowu udowodnili, że ich doświadczenie i zaangażowanie przynosi realne efekty i wpływa na systematyczną eliminację przestępstw.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej górze