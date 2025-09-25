Włamanie do samochodu, ucieczka po alkoholu i narkotyki Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Mundurowi i Kryminalni z gryfickiej powiatówki zatrzymali dwóch sprawców kradzieży z włamaniem do bmw X3 z parkingu strzeżonego w Gryficach. 40-latek i 22-latek, mieszkańcy Szczecina, zostali zatrzymani i usłyszeli szereg zarzutów. Najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie.

Do dyżurnego Policji w Gryficach wpłynęło zgłoszenie od właściciela parkingu strzeżonego w Gryficach, który poinformował, że ktoś ukradł z jego parkingu samochód bMW X3 oraz sforsował i uszkodził bramę wjazdową .

Sprawą niezwłocznie zajęli się mundurowi oraz kryminalni z Gryfic. Dzięki ustaleniom, a także koordynacji przez dyżurnego, policyjny patrol prewencji zlokalizował pojazd bmw i podjął próbę zatrzymania go do kontroli drogowej. Kierowca auta nie reagował na sygnały do zatrzymania i podjął próbę ucieczki. Do pościgu dołączyli gryficcy kryminalni.

W trakcie pościgu, kierujący pojazdem bmw X3, uciekając przed policjantami obwodnicą w okolicy Gryfic, stracił panowanie nad pojazdem, uszkodził bariery energochłonne i wypadł z drogi. Zarówno kierowca jak i pasażer suva próbowali uciekać pieszo, jednak zostali obezwładnieni przez kryminalnych i zatrzymani. Obaj byli nietrzeźwi i trafili do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze podczas prowadzonych czynności zabezpieczyli ponad 70 gramów amfetaminy.

Zarówno 40-letni kierowca bmw jak i 22-letni pasażer, mieszkańcy Szczecina, usłyszeli szereg zarzutów tj. m.in. kradzieży z włamaniem, posiadania narkotyków oraz zniszczenia mienia. Dodatkowo 40-latek odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Badanie policyjnym alkomatem wykazało w organizmie 40-latka 1,80 promila alkoholu. Mężczyzna w przeszłości był karany za podobne przestępstwa oraz przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gryficach mężczyźni najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie. Za te przestępstwa grozi im nawet do 10 lat więzienia.

( KWP w Szczecinie / mw)