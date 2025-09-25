Policjanci rozliczyli kierowcę rażącego wykroczenia Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Kierowca skody wjechał na przejście dla pieszych, po którym szła grupa młodzieży. Czujność pieszych pozwoliła uniknąć tragedii. Zdarzenie zostało zarejestrowane na kamerce samochodowej innego pojazdu. Materiał ten trafił na policyjną skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ. Policjanci dotarli do kierowcy i go rozliczyli.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia 2025 r. w Toruniu na ul. Podgórskiej. Kierujący skodą nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, czym spowodował duże zagrożenie. Wjechał na pasy, po których szła grupa młodzieży. W ostatniej chwili dwie młode dziewczyny, które szły jako pierwsze, zatrzymały się. W ten sposób uniknęły potrącenia. To niebezpieczne zachowania kierującego pojazdem zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Policjanci ustalili i dotarli do kierującego, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Drodzy kierowcy pamiętajcie o właściwym zachowaniu podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Jednocześnie przypominamy osobom pieszym o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z przejść dla pieszych. Dla własnego bezpieczeństwa, zanim wejdziemy na pasy rozejrzyjmy się i upewnijmy, czy czasami nie zbliża się jakiś pędzący pojazd. Będąc już na przejściu zachowajmy również zasadę ograniczonego zaufania. Powyższa sytuacja pokazuje, że zawsze trzeba być czujnym. To, że mamy pierwszeństwo, nie zwalnia nas z bycia ostrożnym.

