Zatrzymany za atak na pasażerkę autobusu i znieważenie grupy osób narodowości ukraińskiej Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kryminalnych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w sprawę ataku na pasażerkę autobusu, sprawca - 38-letni mężczyzna dzień po tym, gdy pokrzywdzona złożyła zeznania, został zatrzymany. Policjanci, bazując wstępnie jedynie na doniesieniach medialnych, dążyli do ustalenia personaliów agresywnego napastnika. 38-letni mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego został zatrzymany we wtorek, około południa na terenie Marek. Wczoraj usłyszał zarzut w tej sprawie.

W ubiegłą sobotę 51-letnia pasażerka autobusu miejskiego została zaatakowana przez agresywnego mężczyznę. Mężczyzna najpierw słownie zaatakował inną kobietę, prawdopodobnie obywatelkę Ukrainy, a 51-latkę, która zwróciła mu uwagę i stanęła w obronie kobiety, uderzył głową w twarz. Świadek zarejestrował to zdarzenie swoim telefonem komórkowym.

Informacja ta pojawiła się w mediach. Policjanci od razu zaangażowali się w pomoc pokrzywdzonej, skontaktowali się z kobietą i przyjęli od niej zeznania. Tego samego dnia kryminalni zabezpieczyli też nagranie z kamery monitoringu umieszczonej w autobusie, którym podróżowała i na jego podstawie ustalili wizerunek agresywnego mężczyzny. Kryminalni cały czas intensywnie pracowali nad jego odnalezieniem. Działania operacyjne, które wykonali w tej sprawie, pomogły im "spersonalizować" mężczyznę. Wiedzieli, że są tylko o krok od jego zatrzymania.

We wtorek, około południa, operacyjni zatrzymali 38-latka na terenie Marek, w jego miejscu pracy. Stamtąd mężczyzna trafił do komendy przy ul. Jagiellońskiej 51. Wczoraj policjanci przedstawili mu zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 51-letniej pasażerki. Następnie doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na dalsze czynności.

( KSP /mw)