III Śląskie seminarium – podmiot policyjnych działań i prawa człowieka w cyfrowej rzeczywistości Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Ogólnopolskie seminarium, które odbyło się w Zamku Piastowskim w Raciborzu, było okazją do wymiany doświadczeń na temat ochrony praw człowieka oraz respektowania godności ludzkiej. W wydarzeniu wzięli udział Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji, funkcjonariusze Policji oraz innych służb i instytucji zajmujących się przestrzeganiem standardów ochrony praw człowieka w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji – gen. insp. Marek Boroń i Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek.

Współczesna rzeczywistość stawia przed służbami publicznymi – w tym Policją – nowe wyzwania w zakresie ochrony i poszanowania praw człowieka. Postępująca cyfryzacja życia społecznego, rozwój nowych technologii, sztucznej inteligencji, mediów społecznościowych i systemów nadzoru wpływa nie tylko na codzienne funkcjonowanie obywateli, ale również na sposób realizacji zadań przez funkcjonariuszy.

W odpowiedzi na te zmiany, w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się III Śląskie seminarium pod hasłem „Podmiot policyjnych działań i prawa człowieka w cyfrowej rzeczywistości”.



Wydarzenie skierowane było do pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Policji, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się przestrzeganiem standardów ochrony praw człowieka w Polsce.

Spotkanie miało na celu stworzenie przestrzeni do pogłębienia wiedzy i rozwijania kompetencji pełnomocników w zakresie identyfikowania i reagowania na współczesne zagrożenia dla praw człowieka w erze cyfrowej.



Jego uczestnicy analizowali wpływ nowych technologii na ochronę prywatności, wolności słowa, równości i niedyskryminacji. Ważnym elementem była również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w kontekście respektowania praw jednostki oraz wzmocnienie współpracy między Policją a przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych.

Organizatorami seminarium byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego dr hab. Aleksandra Wentkowska, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu podinsp. Marek Ryszka.

W organizacji wydarzenia wsparcia udzielił Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa śląskiego.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali wspólnie Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka podkom. Adam Doleżych, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Aleksandra Wentkowska, Wicestarosta Raciborski Marek Kurpis oraz Zastępca Dyrektora Zamku Piastowskiego Grzegorz Wawoczny.



Po części oficjalnej uczestnicy wraz z przewodnikami zwiedzili Zamek Piastowski w Raciborzu, a następnie wzięli udział w cyklu wykładów i paneli eksperckich.

W trakcie seminarium wystąpili prelegenci reprezentujący różne instytucje i środowiska, którzy przygotowali dla uczestników tematyczne wykłady dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa cyfrowego w kontekście ochrony praw człowieka.

Trzydniowe spotkanie w Raciborzu było okazją do pogłębionej analizy wyzwań stojących przed ochroną praw człowieka w erze cyfrowej. Wspólne dyskusje i wystąpienia ekspertów potwierdziły, że współpraca, dialog i edukacja są kluczowe dla skutecznego reagowania na zagrożenia, jakie niesie ze sobą cyfrowa rzeczywistość oraz rozwój nowych technologii.