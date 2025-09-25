Międzynarodowa konferencja o współpracy służb państwowych w zwalczaniu nadużyć finansowych i przestępczości środowiskowej Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 23-25 września 2025 r. w Rynie odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca pomiędzy organami służb państwowych w celu zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych mogących wywierać negatywny wpływ na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne”. Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Zwalczania Nadużyć Finansowych (Union Anti-Fraud Programme). Udział w niej wzięli przedstawiciele polskich służb i unijnych podmiotów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz goście ze służb z Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii.

Uczestników konferencji, która odbyła się w Rynie przywitał isnp. Mariusz Wiśniewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który podkreślił wagę wspólnych działań w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Jaak Feuggelen z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Jarosław Żółtowski – Główny Inspektor Informacji Finansowej, Agata Krupa – Naczelnik Wydziału Analiz Operacyjnych II Departamentu Informacji Finansowej Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej.

Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji, w tym:

płk SG Rafał Grzejszczak, Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, wraz z przedstawicielami W-M OSG, Grzegorz Bukowski – Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego, Jolanta Gruszewska-Paluch, Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wraz z zastępcą i przedstawicielami urzędu, Sławomir Podgórski, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wraz z przedstawicielami urzędu, Bartosz Nowicki – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Grzegorz Sobotka – Zastępca W-M Inspektora Ochrony Środowiska, Dariusz Bakalarski z Urzędu Dozoru Technicznego, Paweł Obrębski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele Policji z krajów europejskich:

Hiszpanii – Héctor Santed Liebana i Carlos Muñoz Carpena, Niemiec – Marko Marchot i Michel Peth, Rumunii – Adrian Costin Căpraru i Gabriel-Liviu Lăcătuşu, Bułgarii – Ivelin Penchev Ivanov i Daniela Angelov Kostadinov, Mołdawii – Dana Diaconu i Tatiana Rotaru.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele polskiej Policji:

insp. Daniel Palacz –Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP wraz z naczelnikami, Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Naczelnicy i funkcjonariusze wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowic i Kielc, policjanci KWP w Olsztynie, naczelnicy wydziałów kryminalnych i funkcjonariusze odpowiedzialni za zwalczanie przestępczości gospodarczej.

Podczas trzydniowej konferencji omówiono m.in.

- zadania realizowane przez OLAF w zakresie zwalczania nadużyć na szkodę UE,

- przepisy prawne i sankcje związane z nieprawidłowościami w obszarze F-gazów i substancji niebezpiecznych dla środowiska,

- doświadczenia policji zagranicznych w zwalczaniu przestępczości transgranicznej,

- międzynarodową wymianę informacji o majątku sprawców przestępstw na szkodę UE,

- możliwości badawcze laboratoriów Policji i KAS,

- nowoczesne techniki obrazowania, takie jak skanery 3D, wykorzystywane podczas oględzin miejsc ujawnienia substancji i odpadów niebezpiecznych.

Konferencja była pierwszą z dwóch zaplanowanych w ramach projektu i skierowana była w szczególności do funkcjonariuszy Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Jej celem było podniesienie jakości prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, a także zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

(kh)