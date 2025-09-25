Policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Sierpeccy policjanci uratowali mężczyznę, który był w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze mieli informację, że jego życie może być zagrożone. Dzięki natychmiastowej reakcji i zdecydowanemu działaniu 29-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło wczoraj (24.09) po południu, gdy dyżurny PKP poinformował oficera dyżurnego sierpeckiej komendy o niebezpiecznej sytuacji na torach kolejowych. Na miejsce natychmiast pojechał patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w składzie sierż. Grzegorz Ziomek i st. post. Julia Kęsicka

Już po kilku minutach policjanci dotarli pod wskazany adres interwencji. Na wiadukcie funkcjonariusze zastali młodego mężczyznę stającego przy barierkach. Mężczyzna był mocno roztrzęsiony. Policjanci rozpoczęli z nim rozmowę, starając się go uspokoić. Po rozmowie odsunęli go od krawędzi mostu. Policjanci wezwali pomoc medyczną. Karetka pogotowia zabrała 29-letniego mieszkańca Sierpca do szpitala.

Interweniujący policjanci pełnią służbę od niedawna, doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne zadania realizują. Niejednokrotnie to właśnie w ich rękach znajduje się ludzkie życie, a szybka i zdecydowana reakcja może zdecydować o jego ocaleniu.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w trudnych chwilach.

Autor: st. asp. Katarzyna Krukowska