Obcokrajowcy wydaleni z Polski Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Decyzje o wydaleniu z Polski zostały wydane wobec dwóch mężczyzn. 37-letni obywatel Mołdawii przebywał w Polsce nielegalnie. Został zatrzymany z narkotykami. Z kolei 38-letni obywatel Ukrainy znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. Obaj mężczyźni otrzymali również zakaz wjazdu do krajów Schengen. Wydalenia były efektem współpracy policjantów z Placówką Straży w Lublinie.

37-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany przez policjantów z oddziału prewencji z narkotykami. Posiadał przy sobie marihuanę, haszysz oraz amfetaminę. Trafił na 3. komisariat. Tam operacyjni ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie Polski nielegalnie. W związku z tym wystąpili do Straży Granicznej, która wydała decyzję zobowiązującą cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna otrzymał również roczny zakaz wjazdu do krajów Schengen.

Z kolei 38-letni obywatel Ukrainy podczas interwencji znieważył policjantów z 2. komisariatu. Był agresywny. Groził funkcjonariuszom. 38-latek od razu podczas interwencji został zatrzymany. Usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy w czasie wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszenia ich nietykalności. Było to już kolejne podobne przestępstwo na jego koncie.

W związku naruszeniami porządku prawnego policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 38-latek już opuścił Polskę. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen na okres 5 lat.