Nowi policjanci ślubowali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Dziś w reprezentacyjnym Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość ślubowania 35 nowo przyjętych policjantów. Wydarzenie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach było symbolicznym początkiem służby dla kobiet i mężczyzn, którzy zdecydowali się dołączyć do formacji i stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Rotę ślubowania odebrał od nowych policjantów nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczył Marek Wójcik- Wojewoda Śląski.

W obecności władz samorządowych oraz policyjnego kierownictwa, słowa roty ślubowania wypowiedziało 35 nowych policjantów, w tym 5 kobiet i 30 mężczyzn. To oni już wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach garnizonu śląskiego, podejmując codzienne wyzwania związane z zapewnianiem ładu i porządku publicznego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, płk. rez. Zbigniew Piątek Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Promocji Obronności i Wychowania Patriotycznego, insp. Zbigniew Chrząstek - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, insp. Marek Kasztelan, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Maciej Treliga, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu śląskiego, dowódcy Oddziału i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste ślubowanie. Zebrani goście mieli okazję usłyszeć przemówienia okolicznościowe. Wojewoda Śląski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zwrócili się do nowych funkcjonariuszy, podkreślając rangę i odpowiedzialność policyjnej służby.

Życzyli im także wytrwałości, odwagi oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Po zakończeniu ceremonii nowi policjanci otrzymali gratulacje oraz słowa wsparcia od zaproszonych gości i swoich przyszłych przełożonych. Dla wielu z nich była to niezapomniana chwila – pierwszy raz w policyjnym mundurze, przed sztandarem i z rotą ślubowania na ustach.

Nowo przyjęci policjanci rozpoczną teraz szkolenie podstawowe, po którym zostaną skierowani do jednostek terenowych na terenie województwa śląskiego.

Jeśli i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi, odwiedź naszą stronę internetową, gdzie w zakładce Zostań Policjantem poznasz szczegóły dotyczące rekrutacji.