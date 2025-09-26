Ustawka pseudokibiców udaremniona przez policjantów z Łodzi i Poznania Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki sprawnemu rozpoznaniu środowiska pseudokibiców oraz skutecznej współpracy funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Policji w Łodzi i Poznaniu, przy wsparciu Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, udaremniono bójkę z udziałem kilkudziesięciu mężczyzn. Zdarzenie miało miejsce w powiecie zgierskim, na odludnym terenie przy drodze krajowej, gdzie doszło do gromadzenia się osób znanych ze środowisk pseudokibicowskich.

W czwartek, 24 września 2025 roku, około godziny 15:00, łódzcy policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, działając we współpracy z kolegami z poznańskiego odpowiednika oraz Oddziałem Prewencji Policji w Łodzi, przeprowadzili skoordynowaną akcję, która zakończyła się udaremnieniem planowanej „ustawki” – nielegalnej bójki pseudokibiców. Dzięki bieżącej analizie środowisk kibicowskich i zdobytym wcześniej informacjom operacyjnym, funkcjonariusze zorientowali się, że w pobliżu jednej z dróg krajowych w powiecie zgierskim, w rejonie opuszczonej stacji benzynowej, zaczyna się formować duża grupa mężczyzn. Obserwacja i szybkie działanie pozwoliły na potwierdzenie tych informacji i natychmiastowe podjęcie interwencji. Na miejscu policjanci zauważyli dużą grupę mężczyzn, ubranych w odzież sportową w trakcie tzw. „rozgrzewki”. Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni przygotowywali się do konfrontacji fizycznej i czekali na drugą grupę, z którą mieli się zmierzyć. Teren był odludny, z dala od zamieszkanych zabudowań i uczęszczanych tras – idealnie wybrany, by przeprowadzić nielegalne starcie bez świadków. Widząc nadjeżdżające radiowozy, uczestnicy zaczęli uciekać w różnych kierunkach. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy pozwoliła jednak na sprawne zabezpieczenie terenu i opanowanie sytuacji.

W wyniku działań policjanci wylegitymowali 95 osób – mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat. Byli to mieszkańcy przede wszystkim województw łódzkiego, wielkopolskiego ale również kujawsko-pomorskiego. Część z nich znana była już wcześniej z udziału w podobnych zdarzeniach. Wśród legitymowanych znajdowała się również jedna osoba poszukiwana celem doprowadzenia do prokuratury. Podczas sprawdzenia pojazdów funkcjonariusze ujawnili rękawice ochronne do walk wręcz oraz odzież kibicowską – koszulki w barwach klubów piłkarskich, z których wywodzili się uczestnicy zbiegowiska. Mężczyźni twierdzili, że zmierzają na mecz, jednak nie potrafili logicznie wyjaśnić, dlaczego zatrzymali się właśnie w tym odludnym miejscu i dlaczego, rzekomo będąc w podróży, postanowili przeprowadzić wspólną „rozgrzewkę” w odzieży sportowej.

„Ustawki” pseudokibiców to nielegalne i niezwykle niebezpieczne bójki, podczas których dochodzi do brutalnych starć pomiędzy rywalizującymi grupami. Uczestnicy przygotowują się do nich jak do walk sportowych – stosują ochraniacze, rękawice, trenują wcześniej ciosy i taktykę. Jednak w przeciwieństwie do zorganizowanych zawodów, w tych bójkach nie ma żadnych zasad ani zabezpieczenia medycznego. W przeszłości dochodziło do sytuacji, w których uczestnicy takich konfrontacji trafiali do szpitali z ciężkimi obrażeniami ciała. Zdarzały się również przypadki, w których ofiary ustawki poniosły śmierć. To pokazuje skalę zagrożenia, jakie niosą za sobą tego rodzaju spotkania – nie tylko dla samych uczestników, ale także dla osób postronnych, które mogą znaleźć się przypadkowo w pobliżu. Dlatego tak istotna jest codzienna, wymagająca i konsekwentna praca policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. To dzięki ich doświadczeniu, zaangażowaniu i dobrej współpracy między jednostkami możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie podobnym incydentom.

Sukces tych działań nie byłby możliwy gdyby nie wzorowa współpraca policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Łodzi i Poznaniu oraz szybkiemu wsparciu ze strony Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Działania były skoordynowane, dynamiczne i skuteczne – a co najważniejsze – pozwoliły zapobiec eskalacji przemocy i możliwym tragediom. Zdecydowana reakcja funkcjonariuszy, ich znajomość środowiska pseudokibiców oraz umiejętność współpracy ponadregionalnej po raz kolejny dowodzą, że Policja skutecznie przeciwdziała aktom przemocy związanym z subkulturą stadionową. To także wyraźny sygnał, że nie będzie przyzwolenia na organizowanie nielegalnych starć, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

( KWP w Łodzi / mw)