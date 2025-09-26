Skuteczna akcja kamienieckich policjantów - 1,5 kg amfetaminy nie trafi na czarny rynek Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego po raz kolejny udowodnili, że walka z przestępczością narkotykową przynosi wymierne efekty. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad półtora kilograma amfetaminy, zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

W poniedziałek, 23 września, policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego podjęli działania wobec 33-latka podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Informacje, które funkcjonariusze zdobyli w ramach pracy operacyjnej, wskazywały, że mężczyzna może posiadać środki odurzające na terenie jednej z posesji w gminie Ząbkowice Śląskie. Przypuszczenia mundurowych szybko się potwierdziły.

Podczas sprawdzania pomieszczeń gospodarczych policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 1,5 kilograma amfetaminy Środki odurzające ukryte były nie tylko w szafce, ale także w… stole bilardowym, a dokładnie w otworach, do których wpadają bile. Taki sposób przechowywania miał utrudnić ich wykrycie, jednak doświadczenie i czujność funkcjonariuszy pozwoliły na odnalezienie środków odurzających ukrytych również w tym miejscu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Szybko wyszło na jaw, że 33-latek był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. Tym razem usłyszał zarzut z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności za posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

Dwa dni później, na wniosek prokuratora, sprawą zajął się sąd. Po analizie materiału dowodowego, który zgromadzili policjanci i który został przekazany do prokuratury, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Dzięki konsekwentnym i skutecznym działaniom kamienieckich policjantów z obiegu wyeliminowano znaczną ilość narkotyków, które mogłyby trafić do wielu osób i stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

podkom. Katarzyna Mazurek

