Od Edmunda Locarda do sztucznej inteligencji – eksperci kryminalistyki w Lyonie Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Od 16 do 19 września 2025 r. w Lyonie odbyła się 16. Konferencja ENFHEX – Europejskiej Sieci zrzeszającej ekspertów zajmujących się kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego. W wydarzeniu udział wzięli specjaliści z całego świata, w tym przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach tej grupy roboczej.

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania – „Od Edmunda Locarda do sztucznej inteligencji” – podkreślało potrzebę dostosowania badań kryminalistycznych do współczesnych wyzwań technologicznych. Uczestnicy wysłuchali szeregu wystąpień dotyczących m.in. analizy biometrycznych podpisów elektronicznych oraz zastosowania sztucznej inteligencji w badaniach pisma ręcznego. Program konferencji obejmował również praktyczne warsztaty, podczas których biegli mogli wykorzystać swoja wiedzę w realistycznych scenariuszach badawczych.

Polska Policję reprezentowała kom. Małgorzata Wójcik z Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP. W swojej prezentacji pt. „Using artificial intelligence to examine signatures produced by a mechanical-digital device” zaprezentowała rezultaty projektu badawczego „Inteligentny system do identyfikacji cech biometrycznych pisma ręcznego”.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań pisma ręcznego, a także do wskazania kierunków dalszego rozwoju tej istotnej dla kryminalistyki specjalizacji.