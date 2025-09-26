Międzynarodowa współpraca Policji doprowadziła do dwóch zatrzymań Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie nieustannie prowadzą działania mające na celu zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W efekcie międzynarodowej współpracy z zagranicznymi partnerami, doprowadzili do zatrzymania dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. 29-letni mieszkaniec Przemyśla ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności, natomiast 50-latek z Leżajska, trafi do zakładu karnego na okres 3 lat.

Zaangażowanie policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz skuteczna koordynacja działań na szczeblu międzynarodowym, w ostatnim czasie przyniosła kolejne sukcesy. Dzięki sprawnej wymianie informacji z Policją innych państw oraz szybkiej reakcji na nowe ustalenia w prowadzonych sprawach, w minionym tygodniu, doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi, którzy ukrywali się poza granicami kraju.

Dzięki współpracy z holenderską grupą ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) zatrzymano 29-letniego mieszkańca Przemyśla, poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie życia i zdrowia innych osób. Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności.

To nie jedyny sukces międzynarodowej współpracy podkarpackich poszukiwaczy. We Włoszech, dzięki wymianie informacji koordynowanej przez Biuro SIRENE, zatrzymano także 50-letniego mieszkańca Leżajska, poszukiwanego trzema listami gończymi za oszustwa. Mężczyzna poszukiwany był od 8 lat, ma do odbycia karę ponad 3 lat pozbawienia wolności.

Obaj zatrzymani, po zakończeniu procedur ekstradycyjnych, zostaną przekazani stronie polskiej i trafią do zakładów karnych w celu odbycia zasądzonych kar.