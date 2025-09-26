Zatrzymany 19-latek oszukiwał w sieci - wpadł podczas odbioru paczki Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa internetowe. Został on ujęty w chwili, gdy odbierał z paczkomatu przesyłkę, którą sfinansował przy użyciu środków pochodzących z przestępstwa.

Funkcjonariusze, analizując zgłoszenia dotyczące oszustw przy sprzedaży internetowej, ustalili, że pokrzywdzeni, chcąc potwierdzić transakcję klikali w przesłany link. Po przekierowaniu na fałszywą stronę banku sprawca przejmował dostęp do ich kont, z których następnie dokonywał zakupów markowych telefonów, płacił za różne usługi, a także przelewał środki pieniężne.

Wstępne ustalenia wskazują, że 19-latek oszukał kilka osób na łączną kwotę blisko 37 tysięcy złotych. Śledczy posiadają już informacje, że liczba pokrzywdzonych może być znacznie większa, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Na wniosek Policji i prokuratora, sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Mężczyzna jest obcokrajowcem, dlatego Komendant Miejski Policji w Szczecinie wystąpił do Komendanta Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zobowiązania go do powrotu do kraju.

Policjanci przypominają, aby zachować szczególną ostrożność podczas transakcji internetowych, nie klikać w podejrzane linki oraz każdorazowo weryfikować autentyczność stron bankowych.