"STAL 2025" - ćwiczenia policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i podlaskich kontrterrorystów Data publikacji 26.09.2025 Zabójstwo rodziny lokalnego biznesmena. Ucieczka sprawców. Utracony kontakt z jednym z patroli biorących udział w pościgu zabójców, policyjny Black Hawk w akcji.... to początek scenariusza ćwiczeń mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz podlaskich kontrterrorystów, które odbyły się w ostatnich dwóch dniach na terenie Czerwonego Boru, Nowogrodu i Puszczy Knyszyńskiej.

W tracie ćwiczeń "STAL 2025", które odbyły się we wtorek i środę, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, prowadzili działania poszukiwawcze i pościgowe zarówno z lądu jak i z powietrza. W manewrach brał udział również policyjny helikopter Black Hawk. Scenariusz zakładał, że na terenie naszego województwa doszło do serii zdarzeń kryminalnych. Jednym z nich było zabójstwo rodziny lokalnego biznesmena. Sprawcy uciekli i ostatni raz widziani byli w lesie u ujścia Pisy i Narwi. W trakcie działań pościgowych został utracony kontakt z jednym z patroli, a kilka godzin później doszło do ataku na infrastrukturę krytyczną. Z ustaleń wynikało, że osoby odpowiedzialne za akt dywersji przemieściły się w kierunku granicy państwa. Do akcji wkroczyli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz załoga policyjnego Black Hawka z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 200 funkcjonariuszy, którzy doskonalili umiejętności taktyczne i techniczne związane z prowadzeniem działań pościgowych i poszukiwawczych.