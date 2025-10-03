Ponad 1500 szkół już w „Odblaskowej Szkole” 2025! Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Po raz pierwszy w historii konkurs "Odblaskowa Szkoła" realizowany jest w skali ogólnopolskiej - i od razu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się już 1563 szkół podstawowych z całej Polski, a do komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji nadal spływają kolejne zgłoszenia.

Tak imponujący odzew pokazuje, jak ważna jest wspólna troska o bezpieczeństwo najmłodszych na drogach. W akcję włączają się dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice, samorządy oraz partnerzy, promując modę na noszenie odblasków i kształtowanie odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym.

Uczniowie biorący udział w konkursie angażują się w różnorodne działania edukacyjne i profilaktyczne - od tworzenia własnych piosenek, filmów i prac plastycznych, po udział w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Organizują także akcje promujące noszenie odblasków wśród rówieśników, rodziców, seniorów, a ich kreatywne pomysły sprawiają, że profilaktyka drogowa staje się atrakcyjna i inspirująca dla całych społeczności lokalnych.

Przypomnijmy – celem konkursu jest:

popularyzacja stosowania przez uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych,

wyposażenie jak największej liczby dzieci i dorosłych w odblaski,

szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego,

kształtowanie partnerskich i odpowiedzialnych zachowań wobec innych uczestników ruchu.



Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, współorganizatorem Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a partnerem PZU SA.

Partnerami lokalnymi mogą zostać samorządy – gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie – a także kuratoria oświaty, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, organizacje i kluby motoryzacyjne, lokalne media, a także firmy transportowe, ubezpieczeniowe oraz różne organizacje społeczne. Wszyscy razem łączymy siły, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Dla wszystkich, którzy chcą jeszcze raz poczuć atmosferę rozpoczęcia konkursu, przygotowaliśmy nigdzie wcześniej niepublikowany film z gali inauguracyjnej w Katowicach.

Zachęcamy do obejrzenia materiału i wspólnego promowania idei bezpiecznego poruszania się po drogach!

(BRD KGP)