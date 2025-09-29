XXII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi
W miejscowości Hutki-Kanki odbyła się XXII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Na linii startu stanęło łącznie ponad 300 zawodników z całego kraju reprezentujących m.in. Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną czy Państwową Straż Pożarną oraz zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej. W biegu rywalizowała także młodzież reprezentująca szkoły średnie o profilach mundurowych, a także miłośnicy Nordic Walking. Mistrzostwa organizowane są na znak pamięci o sierż. Grzegorzu Załodze, który w 2003 roku postrzelony zginął na służbie.
W piątek, 26 września br., już po raz 22. na linii startu Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi stanęli pasjonaci biegania, którzy do miejscowości Hutki-Kanki przyjechali z całego kraju. Wielu z nich to reprezentanci służb dyspozycyjnych reprezentujących MSWiA oraz MON. Biorąc udział w biegu przełajowym, w sportowy sposób oddali cześć policjantowi, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony na służbie wypełniając rotę ślubowania do końca.
Reprezentacja polskiej Policji w lekkiej atletyce, startując w najsilniejszym składzie na dystansie 7,5 km zajęła czołowe lokaty w każdej z prowadzonych przez organizatorów klasyfikacji:
Klasyfikacja kobiet do 40 lat
- Monika Stachowska (KPP Piła, reprezentacja polskiej Policji)
- Julia Duda (KPP Rawicz, reprezentacja polskiej Policji)
- Dominika Bełka (KPP Złotów, reprezentacja polskiej Policji)
Klasyfikacja kobiet pow. 40 lat
- Beata Szatka (KWP Opole, reprezentacja polskiej Policji)
- Justyna Konieczny (KMP Gliwice)
- Beata Heromińska (KMP Zabrze)
Klasyfikacja mężczyzn do 40 lat
- Henryk Warzecha (KPP Nowy Targ, reprezentacja polskiej Policji)
- Damian Skupiński (KPP Pajęczno, reprezentacja polskiej Policji)
- Rafał Stachowski (KPP Złotów, reprezentacja polskiej Policji)
Klasyfikacja mężczyzn pow. 40 lat
- Maciej Wojciechowski (Akademia Policji w Szczytnie, reprezentacja polskiej Policji)
- Kamil Czarnecki (KPP Skarżysko-Kamienna, reprezentacja polskiej Policji)
- Wojciech Kastelik (KWP Kraków)
Klasyfikacja drużynowa
- Reprezentacja Polskiej Policji
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
- Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Przed funkcjonariuszami z reprezentacji polskiej Policji już za tydzień kolejne bardzo duże sportowe wyzwanie. W sobotę, 4 października na lublinieckich trasach będą rywalizować z najlepszymi w Polsce żołnierzami i funkcjonariuszami w ramach Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Crossie - 29. Biegu "O Nóż Komandosa". Nasi przedstawiciele będa bronić czołowych lokat z roku poprzedniego. W zawodach na dystansie 10 km uczestnicy biegną w pełnym umundurowaniu służbowym.
Docelowym startem w roku bieżącym będa jednak Mistrzostwa Europy Policji w biegu przełajowym zaplanowane w dniach 16-19 listopada br. w niderlandzkim Soest. Trzymamy kciuki!
Sierż. Grzegorz Załoga 10 sierpnia 2003 roku, będąc w służbie, podjął interwencję wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w następstwie użycia przez nich broni palnej, został śmiertelnie postrzelony.
Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji, gen. insp. Leszek Szreder, uhonorował sierż. Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.
(Gabinet KGP)