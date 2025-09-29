XXII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj W miejscowości Hutki-Kanki odbyła się XXII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Na linii startu stanęło łącznie ponad 300 zawodników z całego kraju reprezentujących m.in. Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną czy Państwową Straż Pożarną oraz zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej. W biegu rywalizowała także młodzież reprezentująca szkoły średnie o profilach mundurowych, a także miłośnicy Nordic Walking. Mistrzostwa organizowane są na znak pamięci o sierż. Grzegorzu Załodze, który w 2003 roku postrzelony zginął na służbie.

W piątek, 26 września br., już po raz 22. na linii startu Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż . Grzegorza Załogi stanęli pasjonaci biegania, którzy do miejscowości Hutki-Kanki przyjechali z całego kraju. Wielu z nich to reprezentanci służb dyspozycyjnych reprezentujących MSWiA oraz MON. Biorąc udział w biegu przełajowym, w sportowy sposób oddali cześć policjantowi, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony na służbie wypełniając rotę ślubowania do końca.

Reprezentacja polskiej Policji w lekkiej atletyce, startując w najsilniejszym składzie na dystansie 7,5 km zajęła czołowe lokaty w każdej z prowadzonych przez organizatorów klasyfikacji:

Klasyfikacja kobiet do 40 lat

Monika Stachowska ( KPP Piła, reprezentacja polskiej Policji)

Piła, reprezentacja polskiej Policji) Julia Duda (KPP Rawicz, reprezentacja polskiej Policji)

Dominika Bełka (KPP Złotów, reprezentacja polskiej Policji)

Klasyfikacja kobiet pow. 40 lat

Beata Szatka ( KWP Opole, reprezentacja polskiej Policji)

Opole, reprezentacja polskiej Policji) Justyna Konieczny ( KMP Gliwice)

Gliwice) Beata Heromińska (KMP Zabrze)

Klasyfikacja mężczyzn do 40 lat

Henryk Warzecha (KPP Nowy Targ, reprezentacja polskiej Policji)

Damian Skupiński (KPP Pajęczno, reprezentacja polskiej Policji)

Rafał Stachowski (KPP Złotów, reprezentacja polskiej Policji)

Klasyfikacja mężczyzn pow. 40 lat

Maciej Wojciechowski (Akademia Policji w Szczytnie, reprezentacja polskiej Policji)

Kamil Czarnecki (KPP Skarżysko-Kamienna, reprezentacja polskiej Policji)

Wojciech Kastelik (KWP Kraków)

Klasyfikacja drużynowa

Reprezentacja Polskiej Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Przed funkcjonariuszami z reprezentacji polskiej Policji już za tydzień kolejne bardzo duże sportowe wyzwanie. W sobotę, 4 października na lublinieckich trasach będą rywalizować z najlepszymi w Polsce żołnierzami i funkcjonariuszami w ramach Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Crossie - 29. Biegu "O Nóż Komandosa". Nasi przedstawiciele będa bronić czołowych lokat z roku poprzedniego. W zawodach na dystansie 10 km uczestnicy biegną w pełnym umundurowaniu służbowym.

Docelowym startem w roku bieżącym będa jednak Mistrzostwa Europy Policji w biegu przełajowym zaplanowane w dniach 16-19 listopada br. w niderlandzkim Soest. Trzymamy kciuki!

Sierż. Grzegorz Załoga 10 sierpnia 2003 roku, będąc w służbie, podjął interwencję wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w następstwie użycia przez nich broni palnej, został śmiertelnie postrzelony.

Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji, gen. insp . Leszek Szreder, uhonorował sierż. Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.