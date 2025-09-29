Poszukiwany od ponad roku - zatrzymany na Mazowszu Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 46-letniego mieszkańca Gliwic, który od kwietnia 2024 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany kilkoma listami gończymi m.in. w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 46-letniego mieszkańca Gliwic, który od kwietnia 2024 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany kilkoma listami gończymi w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadaniem broni palnej oraz udziałem w przestępczym procederze związanym z obrotem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi i alkoholem bez polskich znaków akcyzy.

Do zatrzymania doszło 24 września 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego. Z uwagi na podejrzenie, że może posiadać przy sobie broń palną,w działaniach wzięli udział policjanci z Katowic, a także funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Kielc.

Poszukiwany przez wiele miesięcy unikał kontaktów, regularnie zmieniał miejsce pobytu i był wyjątkowo ostrożny. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci ustalili jego aktualną lokalizację.

Podczas zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 5 lat pozbawienia wolności.

Działania policjantów po raz kolejny pokazują, że nawet długotrwałe ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie gwarantuje bezkarności. Osoby poszukiwane muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną odnalezione i zatrzymane.

( KWP w Katowicach / mw)