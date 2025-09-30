Wspólne ćwiczenia służb w obiektach infrastruktury krytycznej Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Na terenie Pomorza Zachodniego rozpoczęły się tygodniowe ćwiczenia służb - Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej - z zakresu prowadzenia działań bojowych na jednostkach pływających, w obiektach portowych oraz strefach infrastruktury krytycznej. Celem tego szkolenia jest m.in. przećwiczenie procedur i wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju - szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Przebieg wtorkowego epizodu obserwowali m.in.: Marcin Kierwiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Roman Kuster - Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, a także Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik oraz kadra kierownicza Policji z garnizonu zachodniopomorskiego.

Policja w centrum działań

Tygodniowe szkolenie, zorganizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” przy współpracy Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP , Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, ma na celu przećwiczenie procedur, sprawdzenie skuteczności reagowania oraz koordynacji działań różnych formacji w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego wobec kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. Terminale przeładunkowe, porty, zakłady energetyczne czy sieci transportowe to newralgiczne punkty, których zakłócenie mogłoby sparaliżować gospodarkę, zagrażać dostawom energii czy osłabić zdolności obronne kraju. Z tych właśnie powodów miejsca te są narażone na ataki terrorystyczne. Dlatego właśnie funkcjonariusze Policji, w tym kontrterroryści, policyjni lotnicy, jak i policjanci z komórek sztabowych, wspierani przez inne służby, są przygotowani do reagowania na wszelkie sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić na tego typu obiektach. Ich zadaniem jest szybka reakcja, profesjonalne współdziałanie oraz neutralizacja zagrożenia.

Epizod w terminalu GAZ SYSTEM

Kulminacyjny moment wtorkowych ćwiczeń rozegrał się na terenie terminala GAZ SYSTEM w Świnoujściu. Scenariusz tego epizodu przewidywał przeprowadzenie skoordynowanego szturmu kontrterrorystycznych zespołów bojowych na jednostkę pływającą blokującą tor wodny do terminala przeładunkowego. Równolegle prowadzone były działania abordażowe z łodzi typu RIB i działania desantowe z policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk na statek oraz desant zespołów bojowych z łodzi RIB na nabrzeże, których celem było odzyskanie kontroli nad infrastrukturą nabrzeżną i obiektami terminala.

Uwzględniając specyfikę obiektu oraz wymagania bezpieczeństwa, scenariusz ćwiczeń przewidywał użycie specjalistycznych środków i zasobów, takich jak wyszkolone psy bojowe, co pozwoliło na realistyczne odwzorowanie sytuacji zagrożenia przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad przebiegiem działań. To działanie, w którym margines błędu jest minimalny - wszystko musi odbywać się w pełnej synchronizacji i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

- Ćwiczenia te pokazują, że Policja wraz z innymi służbami jest gotowa do zdecydowanej i skutecznej reakcji na wszelkie zagrożenia wobec obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wspólne działania budują odporność państwa na wyzwania współczesnego świata - mówi Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Roman Kuster i dodaje: - Realizowane epizody potwierdzają, że polska Policja, Straż Graniczna i Wojsko są gotowe działać ramię w ramię w najtrudniejszych warunkach. Jako służby jesteśmy przygotowani na różne scenariusze potencjalnych zagrożeń, czy to o charakterze hybrydowym czy terrorystycznym. Nasze współdziałanie to najlepszy dowód, że jesteśmy w stanie stawić czoła poważnym wyzwaniom. Chcemy, aby każdy dokładnie wiedział, jakie są jego zadania w sytuacji realnego zagrożenia. Naszym celem jest doskonalenie procedur, które pozwolą w jak najkrótszym czasie zneutralizować zagrożenie i przywrócić pełną funkcjonalność infrastruktury krytycznej.

Razem wobec zagrożeń

Szkolenie na Pomorzu potrwa do końca tygodnia. W kolejnych dniach służby będą doskonaliły takie działania jak np. abordaż z łodzi szturmowych na jednostki pływające, w tym na promy pasażerskie. W trakcie epizodów zostaną wykorzystane również łodzie szturmowe typu RIB Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, okręty Marynarki Wojennej, statek SAR 3000 „Piorun” i statek Politechniki Morskiej w Szczecinie „NAVIGATOR”. Policjanci wraz z partnerami przećwiczą także desant z wielozadaniowego śmigłowca policyjnego S-70i Black Hawk, co pozwoli na sprawdzenie skuteczności działań w warunkach realnie zbliżonych do tych, które mogłyby wystąpić w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

W ćwiczeniach uczestniczą kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Łodzi, policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP , a także partnerzy z innych formacji - Straży Granicznej (w tym Morskiego Oddziału Straży Granicznej) oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Zaangażowanie tak wielu podmiotów nie jest przypadkowe. W sytuacji wystąpienia rzeczywistych zagrożeń wobec infrastruktury krytycznej konieczne jest zgrane działanie w krótkim czasie, z wykorzystaniem różnych kompetencji i specjalistycznego sprzętu. To właśnie synergia pomiędzy Policją, Strażą Graniczną i Wojskiem w tego typu sytuacjach decyduje o skutecznej odpowiedzi na potencjalne ataki terrorystyczne, które mogą pojawić się jednocześnie na wodzie, lądzie i w powietrzu. Tego typu szkolenia są ważnym krokiem w umacnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego i budowaniu zaufania społecznego do instytucji odpowiedzialnych za ochronę obywateli.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Foto i video: mjr Krzysztof Grzech / Straż Graniczna

Foto: KWP w Szczecinie