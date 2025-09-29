Policjanci udaremnili konfrontację pseudokibiców w Chwałowicach Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz mundurowi z powiatu rybnickiego udaremnili próbę starcia pseudokibiców w Chwałowicach. Do zdarzenia doszło 21 września br. przed meczem B klasy pomiędzy miejscowym GKS Chwałowice a Odrą Wodzisław. Około 60 osób próbowało doprowadzić do konfrontacji, jednak dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusze skutecznie zapobiegli eskalacji konfliktu i przywrócili porządek publiczny.

W niedzielę, 21 września br., w Chwałowicach w powiecie rybnickim, tuż przed rozpoczęciem spotkania B klasy pomiędzy miejscowym GKS Chwałowice a Odrą Wodzisław, doszło do próby konfrontacji około 60 pseudokibiców obu drużyn.

Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komisariatu Policji w Boguszowicach oraz mundurowych z rybnickiej komendy nie doszło do eskalacji sytuacji. Funkcjonariusze skutecznie zapobiegli bójce i przywrócili porządek publiczny.

Przypominamy, że każda próba zakłócania porządku publicznego będzie stanowczo powstrzymywana. Sport powinien być okazją do rywalizacji i wspólnego przeżywania emocji, a nie do agresji i przemocy.

( KWP w Katowicach / mw)