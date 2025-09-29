Oszustwo udaremnione dzięki czujności pracownika banku Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Gdyby nie czujność jednego z pracowników jarosławskiej placówki bankowej, 70-latka straciłaby oszczędności całego życia. Starsza kobieta, chciała wypłacić ze swojego konta wszystkie pieniądze oraz zamknąć lokaty. Seniorka była bardzo zdenerwowana i nie chciała powiedzieć co się stało. Pracownik postanowił interweniować i zawiadomił jarosławskich policjantów. Dzięki reakcji mężczyzny udało się uratować pieniądze znajdujące się na koncie mieszkanki regionu.

W środę po godz. 13.00, dyżurny jarosławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od pracownika jednego z banków na terenie miasta, że do placówki zgłosiła się kobieta, która wybiera pieniądze ze swojego konta, aby przekazać je oszustowi.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że do banku przyszła kobieta, która chciała zamknąć swoje lokaty oraz wybrać wszystkie pieniądze z konta bankowego. Zachowanie seniorki zaniepokoiło pracownika placówki. Klientka była bardzo zdenerwowana i nie chciała powiedzieć co się stało oraz co jest powodem zamknięcia lokat bankowych.

Z relacji 70-latki wynikało, że odebrała telefon z nieznanego numeru. Rozmówczyni poinformowała seniorkę, że ktoś zaciągnął na nią kredyt w banku i żeby niezwłocznie udała się do placówki, aby zamknąć wszystkie lokaty oraz wybrać pieniądze. Kobieta otrzymała również instrukcje, aby podczas tych czynności nie rozłączała się i schowała telefon do torebki, jednocześnie nikomu nie wspominając o rozmowie. Seniorka zgodnie z poleceniem, miała wybrać pieniądze z konta i wpłacić je w wpłatomacie na wskazane konto.

Opisana sytuacja wpisuje się w typowy schemat działania oszustów. Rozmówca każe pozostać na linii telefonicznej i nie konsultować się z nikim - tak aby ofiara nie miała czasu pomyśleć ani zweryfikować sytuacji.

Pracownik banku, który obsługiwał kobietę, wykazał się profesjonalizmem i czujnością. Dzięki jego zdecydowanej postawie i właściwej ocenie sytuacji, gotówka seniorki nie trafiła w niepowołane ręce.

Apelujemy do wszystkich, by w przypadku podejrzanych telefonów zachowywać ostrożność i nigdy nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu. W razie wątpliwości zawsze należy skontaktować się z Policją.