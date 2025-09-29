Tymczasowy areszt wobec 29-latka, który posiadał narkotyki i składował substancje chemiczne Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Nidzicy zatrzymali 29-latka, który jest podejrzany o posiadanie narkotyków oraz składowanie niebezpiecznych substancji chemicznych w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w miejscu zamieszkania. Tam też zostały odnalezione i zabezpieczone narkotyki oraz pojemniki z chemikaliami. Za popełnione przestępstwa niebawem odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

W czwartek, 25.09.2025 r., praca operacyjna nidzickich policjantów doprowadziła do zatrzymania 29-letniego obcokrajowca mieszkającego na terenie gminy Nidzica, który według ustaleń miał posiadać narkotyki oraz inne nieznane i potencjalnie groźne substancje. Funkcjonariusze podczas przeszukania zajmowanego przez mężczyznę budynku ujawnili marihuanę oraz pojemniki z cieczą nieznanego pochodzenia. Ciecz poddano analizie, a mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Wstępne wynika badań wykazały, że sposób przechowywania substancji w pojemnikach stwarzał realne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 29-latkowi zarzutów posiadania narkotyków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia poprzez składowanie łącznie około 1 tony substancji chemicznych, w taki sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

W sobotę, 27.09.2025 r., sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na poniższym nagraniu widoczni są laboranci zabezpieczający pojemniki z chemikaliami oraz zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów.

( KWP w Olsztynie / mw)