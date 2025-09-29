Zatrzymani za kradzieże samochodów terenowych Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj 19 września policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, zatrzymali na terenie woj. łódzkiego 3 osoby podejrzane o kradzieże samochodów. Policjanci od dłuższego czasu interesowali się działalnością tych osób. Posiadając informacje, że mężczyźni dokonali kradzieży kolejnego samochodu, podjęli decyzję o ich zatrzymaniu.

Sposób działania podejrzanych wyglądał zawsze podobnie. Sprawcy najpierw obserwowali interesujący ich pojazd. Następnie w dogodnym momencie auto było kradzione. Mężczyźni mieli odpowiednie narzędzia mechaniczne i elektroniczne za pomocą których pokonywali zabezpieczenia. Dodatkowo wykorzystywali zagłuszarki sygnału gps aby utrudnić lokalizację skradzionego pojazdu. Po kradzieży pojazd został przetransportowany w bezpieczne miejsce i po pewnym czasie miał trafić do „dziupli”, gdzie zostałby zdemontowany na części.

Policjanci w dogodnym dla siebie momencie zatrzymali całą trójkę. Przy zatrzymanych zabezpieczono telefony komórkowe, narzędzia ułatwiające włamania do pojazdów takie jak różnego rodzaju kluczyki, urządzenie z wejściem OBD, zagłuszarkę gps-u oraz różne tablice rejestracyjne. Dla utrudnienia identyfikacji na skradzionym Jeepie również były założone tablice rejestracyjne od pojazdu innej marki. Odzyskany pojazd został poddany szczegółowym oględzinom przez technika kryminalistyki. Właściciel skradzionego auta o tym, że utracił swój pojazd dowiedział się od policjantów.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 24 do 37 lat, mieszkańcy pow. kępińskiego i wieruszowskiego trafili do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Policjanci podejrzewają, że mężczyźni mogą mieć na swoim koncie kilkanaście kradzieży pojazdów terenowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.