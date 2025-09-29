Balonami przemycali papierosy Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Sokólscy oraz Bielscy policjanci w sumie zabezpieczyli 2900 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny towar był podczepiony do balonów. W pierwszej sytuacji zatrzymanych zostało dwóch obcokrajowców. Natomiast w drugim mundurowi zatrzymali podejrzanego o przemyt obywatela Białorusi, który miał w telefonie zdjęcia z pornografią dziecięcą. Podejrzani mężczyźni usłyszeli już zarzuty, za które odpowiedzą przed sądem.

W sobotę, 27 września 2025 r., dyżurny sokólskiej komendy otrzymał informację o balonie z pakunkiem, który wylądował na posesji w miejscowości w gminie Szudziałowo. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci z patrolówki. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili paczkę z nielegalnymi papierosami. Zgłaszający oświadczył, że usłyszał huk na podwórku i wtedy zauważył pakunek, o czym powiadomił policjantów.

Podczas wykonywania przez funkcjonariuszy czynności na posesję wjechał renault, którego kierowca widząc policjantów gwałtownie zawrócił. Mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że podróżowało nim dwóch obywateli Białorusi. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyźni przyjechali odebrać kontrabandę.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1400 paczek papierosów. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości prawie ponad 42 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. 55 i 22 - letni obywatele Białorusi zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy i uchylania się od opodatkowania, za które odpowiedzą przed sądem. Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom straży granicznej z wnioskiem o wydaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

***

Bielscy policjanci otrzymali informację, że w sobotni poranek na terenie jednego z zakładów budowlanych spadł balon z dwoma nadajnikami, do którego podpięty był zafoliowany pakunek. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili w paczce papierosy bez polskich znaków akcyzy. Zgłaszająca pracownica ochrony zakładu powiedziała również, że zauważyła podejrzany samochód, który w tym czasie jeździł wokół zakładu. Kryminalni sprawdzili pobliski rejon i po chwili zatrzymali opisane auto.

Okazało się, że za kierownicą siedział 40-letni obywatel Białorusi. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W jego telefonie policjanci ujawnili tzw. pinezkę określającą lokalizację kontrabandy. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków w wysokości 45 tysięcy złotych. Za to mężczyzna usłyszał zarzut przemytu wyrobów tytoniowych, uchylania się od opodatkowania oraz paserstwa celnego.

Kryminalni, sprawdzając telefon podejrzanego, ujawnili również w nim zdjęcia pornograficzne z udziałem małoletnich. Za to 40-latek również usłyszał zarzut, za który grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla obywatela Białorusi.