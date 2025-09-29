Kurier przewożący imigrantów zatrzymany w Siemiatyczach Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z siemiatyckiej patrolówki zatrzymali 43-letniego kuriera, który przewoził trzech obywateli Afganistanu nielegalnie przebywających na terenie Polski. Kierowca oraz jego pasażerowie zostali przekazani Straży Granicznej. Obywatelowi Włoch za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę późnym wieczorem mundurowi z siemiatyckiej patrolówki na jednej z ulic w mieście zatrzymali do kontroli mercedesa na niemieckich numerach rejestracyjnych. Jak się okazało, za kierownicą siedział 43-letni obywatel Włoch. W pojeździe oprócz niego znajdowało się 3 obywateli Afganistanu, którzy przebywali na terenie Polski nielegalnie. Kierowca oraz pasażerowie zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą wykonywać dalsze czynności z zatrzymanymi. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.