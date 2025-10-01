„Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków” – inauguracja akcji „Świeć Przykładem – Noś Odblaski!” Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj 1 października Policja po raz kolejny realizuje inicjatywę pn. „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”, która zainauguruje akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pn. „Świeć Przykładem – Noś odblaski”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Akcja potrwa od 1 października 2025 r. do końca roku.

Zaczyna się okres jesienno-zimowy, szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach, dlatego noszenie odblasków jest w tym okresie niezwykle istotne!

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny

dla innych uczestników ruchu. Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku!

Nawet niewielki element odblaskowy może uratować pieszemu życie, ponieważ dzięki niemu jest on widoczny z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego.

Kampanię wspiera firma Neptis SA (operator aplikacji Yanosik), która w trakcie trwania akcji będzie m.in. informowała kierowców o konieczności zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Z kolei firma Screen Network sp. z o.o. dysponująca ekranami led na terenie całego kraju, będzie emitowała spot akcji.

Nośmy odblaski! Bądźmy widoczni na drodze.

BRD KGP