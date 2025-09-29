Policjantki z komisariatu na wrocławskich Krzykach ujawniły prawie 6 kg narkotyków Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki czujności i zaangażowaniu dwóch młodych funkcjonariuszek z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki w jednym z mieszkań na Placu Powstańców Śląskich zabezpieczono prawie 6 kg substancji odurzających. 31-letni sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy tymczasowego aresztu.

W minioną środę tj. 23 września br., podczas pełnienia służby policjantki z krzyckiego komisariatu znalazły w mieszkaniu 31-letniego mieszkańca Głogowa blisko 6 kilogramów środków odurzających w różnej postaci m.in.: ponad 4 kg mefedronu. Funkcjonariuszki zabezpieczyły również marihuanę, amfetaminę i haszysz.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w tej sprawie, za które grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 10. Sąd na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów wydał już postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Dzięki skutecznej pracy policjantek zabezpieczone środki odurzające nie trafią na rynek i nie zagrożą zdrowiu ani życiu mieszkańców. To kolejny przykład na to, jak codzienna służba funkcjonariuszy realnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa wrocławian.