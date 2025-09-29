Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego włoszczowskiej komendy uratował 38-latka Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja i profesjonalizm Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie nadkom. Tomasza Wróbla zapobiegły tragedii. Funkcjonariusz udzielił pomocy przedmedycznej kierującemu, który stracił przytomność po tym jak uderzył autem w słupki drogowe.

W sobotnie przedpołudnie, około godziny 11:30, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkom. Tomasz Wróbel w trakcie pełnionej służby kontrolnego jednostki wracając do komendy, w miejscowości Włoszczowa zauważył samochód marki Audi, który uderzył w słupki rozdzielające jezdnie od chodnika. Funkcjonariusz szybko zatrzymał auto, a następnie podszedł do pojazdu gdzie, za kierownicą zauważył nieprzytomnego mężczyznę. Z racji tego, że wszystkie drzwi pojazdu były zamknięte, policjant wybił szybę od strony pasażera, wydostał nieprzytomnego 38–latka z samochodu i udzielił mu pomocy przedmedycznej. Dzięki szybkiej reakcji nadkom. Tomasza Wróbla mężczyzna odzyskał przytomność, a następnie został przewieziony karetką do włoszczowskiego szpitala.