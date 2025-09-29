Kolejne uderzenie policji w oszustów. Jeden z „odbieraków” został deportowany do swojego kraju Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Intensywne działania kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy, którzy w oszustwie na legendę pełnili rolę „odbieraków”. W wyniku tego przestępstwa pokrzywdzona straciła 50 tysięcy złotych. 21–latek, dla którego był to kolejny konflikt z polskim prawem został już deportowany do swojego kraju. 18–latek został objęty dozorem policji. Za udział w oszustwie grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

8 września br. policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ przyjęli zawiadomienie od 37-letniej mieszkanki Poznania. Kobieta padła ofiarą oszustów podszywających się pod pracowników banku. Wykonali oni serię telefonów do pokrzywdzonej i poinformowali, że jej konto jest zagrożone. Polecili natychmiast wypłacić gotówkę zgromadzoną na nim oraz przekazać „kurierowi” w celu bezpiecznego zdeponowania pieniędzy na utworzonym specjalnie dla niej „koncie technicznym”. Wszystko działo się bardzo szybko, oszuści nie dawali kobiecie ani chwili na zastanowienie i chłodny osąd sytuacji.

Kobieta działając pod presją zmanipulowanej rozmowy, wypłaciła ze swojego konta 50 tysięcy złotych i przekazała wskazanym osobom. Dopiero, gdy o całej sprawie porozmawiała z najbliższą osobą uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustów. Zgłosiła się na komisariat i opowiedziała swoją historię śledczym. Policjanci natychmiast przystąpili do działania.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu specjalizujący się w tematyce oszustw natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców tego przestępstwa. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej 23 września policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 21 lat. Pełnili oni rolę „odbieraków” – osób mających za zadanie przejąć pieniądze od pokrzywdzonej.

Czynności przeprowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań Północ, a takżę materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił przedstawić im zarzut oszustwa dokonanego wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi dotąd osobami.

W toku prowadzonych czynności ustalili, że 21–latek był wcześniej notowany za podobne przestępstwa, to nie pierwszy raz gdy popadł w konflikt z polskim prawem. Dlatego też wobec mężczyzny został wystosowany wniosek do Komendanta Straży Granicznej o zobowiązanie go do powrotu do swojego kraju. Spotkał się on z pozytywną decyzją. Obywatel Ukrainy został deportowany do swojego kraju i przez kolejne 10 lat ma zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen. 18–latek został objęty dozorem policji. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.

Jak nie paść ofiarą oszustwa? Pamiętaj:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych, przyjaciół, policjantów, pracowników banku, prokuratorów.

Nie działaj w pośpiechu, daj sobie czas na przemyślenie decyzji i weryfikacje usłyszanych informacji

Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom ani nie przelewaj ich na wskazane konto bankowe.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i masz jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję — nr tel. 112.