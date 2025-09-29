Pomylił drogę z torem wyścigowym - strzeleccy policjanci zakończyli rajd 26-latka Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Wyprzedzał „na trzeciego” zmuszając inne pojazdy do hamowania i pędził 122 km/h przez Kolonowskie. Strzelecka grupa „Speed” przerwała brawurową jazdę pirata drogowego. Mundurowi nałożyli na kierowcę mercedesa mandat w wysokości 4000 złotych oraz 25 punktów karnych. Mężczyzna będzie musiał jeszcze zdać egzamin na prawo jazdy. Przypominamy! Nieprawidłowe wyprzedzanie jest niezwykle niebezpieczne i może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

W miniony czwartek (25.09) funkcjonariusze strzeleckiej grupy „Speed” podczas patrolu drogi pomiędzy miejscowościami Zawadzkie, a Kolonowskie zauważyli mercedesa, którego kierowca w rażący sposób łamał przepisy drogowe. Kierujący tym pojazdem wyprzedzał „na trzeciego” nie zwracając uwagi na to, że z naprzeciwka jedzie ciąg pojazdów. Kierowcy jadący z naprzeciwka, aby uniknąć zdarzenia zmuszeni byli do hamowania i zjechania do prawej krawędzie jezdni. Całe zajście zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.

Policjanci natychmiast ruszyli za kierowcą. Jednak zanim zatrzymali go do kontroli drogowej, mężczyzna przez miejscowość Kolonowskie przejechał z prędkością 122 km/h na obowiązującej „50-tce”. Jego ryzykowne wyprzedzanie oraz rażąca prędkość w obszarze zabudowanym, to skrajnie niebezpieczne zachowanie, które mogło doprowadzić do tragedii.

Podczas kontroli mundurowi ustalili, że za kierownicą siedział 26-latni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Spotkanie ze strzeleckimi funkcjonariuszami zakończyło się dla mężczyzny utratą prawa jazdy. Ponadto policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 4000 zł i 25 punktów karnych.

Policjanci przypominają – nadmierna prędkość i lekceważenie elementarnych zasad ruchu drogowego, to jedne z głównych przyczyn wypadków, których konsekwencje bywają tragiczne.

( KWP w Opolu / kc)