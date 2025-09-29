11-latek potrącony na przejściu dla pieszych
Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego zdarzenia, do którego doszło na ul. Grodkowskiej w Nysie. 75-letni mężczyzna, kierujący mercedesem potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych 11-letniego chłopca. Poszkodowany z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na drodze.
W piątek, 26 września, po godzinie 19:15, na ulicy Grodkowskiej w Nysie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nysie, 75-letni kierujący mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oświetlonym i oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku tego doszło do potrącenia 11-letniego chłopca, który przechodził przez przejście. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrole policji oraz inne służby ratunkowe.
Z uwagi na uszkodzenia pojazdu funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny. Ponadto kierowca stracił swoje prawo jazdy.
Przypominamy po raz kolejny, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Zarówno piesi, jak i kierujący powinni stosować się do zasad ruchu drogowego oraz zasady ograniczonego zaufania.
Do kierowców:
- zwolnij w rejonie przejść dla pieszych – pieszy ma pierwszeństwo, gdy wchodzi na pasy;
- bądź czujny – szczególnie w nocy i przy ograniczonej widoczności;
- unikaj rozpraszaczy, takich jak telefon, i zawsze patrz na drogę.
Do pieszych:
- upewnij się, że kierowca Cię widzi i zwalnia, zanim wejdziesz na przejście;
- unikaj nagłego wchodzenia na jezdnię – zatrzymaj się i rozejrzyj;
- dbaj o swoją widoczność – w nocy noś odblaski, szczególnie poza terenem zabudowanym.
- Zdarzenia na przejściach dla pieszych nadal stanowią poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Apelujemy o większą rozwagę i przypominamy, że przestrzeganie przepisów może uratować życie – zarówno pieszym, jak i kierującym. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach!
(KWP w Opolu / kc)