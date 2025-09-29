Poszukiwany za śmiertelne potrącenie człowieka zatrzymany w Warszawie Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Obywatel Ukrainy był poszukiwany za przestępstwo drogowe - śmiertelnie potrącił człowieka na przejściu dla pieszych. Policjanci z Brzegu od kilku miesięcy poszukiwali 36-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Namierzyli go w Warszawie i tam wspólnie z policjantami z Opola zatrzymali. Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie odbywa zasądzoną już wcześniej karę pozbawienia wolności.

36-letni obywatel Ukrainy ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Został on skazany na karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo drogowe. Mężczyzna śmiertelnie potrącił pieszego, a w chwili zdarzenia był nietrzeźwy.

Kryminalni z Brzegu w sprawie wykonali szereg czynności. Ustalili gdzie mężczyzna mógł się ukrywać przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości - miał mieszkać w Warszawie, tam też miał pracować. Kilka dni temu brzescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pojechali sprawdzić wytypowane miejsca. Śledczy dotarli do mężczyzny. Tak jak przypuszczali zastali go w pracy. Był zaskoczony, że został namierzony.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli do najbliższego komisariatu. Stamtąd trafił do więzienia, gdzie odbywa już zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.

( KWP w Opolu / mw)

