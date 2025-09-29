Tytoń i papierosy bez skarbowych znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci. Do sprawy zatrzymany 26-latek Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego suszu tytoniowego i papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 kg suszu i 12 tys. sztuk papierosów. Wstępnie straty Skarbu Państwa z tytułu posiadania towarów bez znaków akcyzy oszacowano na blisko 139 tys. zł. Ponadto zatrzymany mężczyzna był poszukiwany. Teraz 26-latek za popełnione czyny odpowie przed sądem.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie papierosów i suszu tytoniowego bez skarbowych znaków akcyzy.

Funkcjonariusze prowadząc czynności uzyskali informację, że mężczyzna w pojeździe marki Volkswagen może przewozić tytoń i papierosy bez akcyzy. Informacja ta wkrótce została potwierdzona.

Okazało się, że w pojeździe 26-latek posiadał papierosy oraz susz tytoniowy bez skarbowych znaków akcyzy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 kg suszu oraz 12 tys. papierosów bez znaków skarbowych akcyzy.

Wstępnie straty Skarbu Państwa z tytułu posiadania nielegalnego towaru oszacowano na blisko 139 tys. zł. Ponadto mieszkaniec powiatu bolesławieckiego poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w celu ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do aresztu śledczego do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności

26-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy, m.in. skąd pochodzi zabezpieczony towar i gdzie miał trafić.