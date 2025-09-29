Odpowiedzą za kradzieże samochodów i paserstwo Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 40 i 31-latka, którzy odpowiedzą za kradzieże samochodów i paserstwo. 40-letniu mieszkaniec Gdańska usłyszał 6 zarzutów kradzieży samochodów i dodatkowo będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Jego 31-letki kompan, mieszkaniec powiatu malborskiego usłyszał 3 zarzuty paserstwa.

Policjanci z wydziału kryminalnego gdańskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej zajmowali się sprawami kradzieży audi, do których doszło na przełomie lutego oraz marca 2024 roku. Łupem sprawców padło wówczas sześć samochodów niemieckiej marki. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 260 tys. zł.

Na przełomie lutego oraz kwietnia 2024 roku łupem sprawców padło 6 audi, które zostały ukradzione na terenie dzielnic Śródmieście, Wrzeszcz, Jasień, Kiełpinek i Osowa. Kryminalni oraz policjanci dochodzeniowo-śledczy szczegółowo analizowali wszystkie zdobyte informacje dotyczące ukradzionych samochodów. Sprawę od początku nadzorował też prokurator. Podczas pracy operacyjnej policjanci sprawdzili m.in. monitoringi, rozmawiali z osobami mogącymi mieć wiedzę na temat sprawców, ustalali i przesłuchiwali świadków. Podczas pracy nad tymi sprawami policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który przekazali nadzorującemu postępowanie. Po dokładnej analizie zgromadzonych dowodów prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przedstawieniu sprawcom zarzutów.

W miniony czwartek o godz. 6.00 na terenie dzielnicy Jasień policjanci zatrzymali 40-latka, który ma na swoim koncie kradzieże samochodów oraz w jednej z malborskich wsi 31-latka, odpowiedzialnego za paserstwo. 40-latkowi przedstawiono 6 zarzutów kradzieży samochodów o łącznej wartości ponad 260 tys. zł. Dodatkowo mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa, ponieważ w przeszłości był już skazany za kradzieże. 31-latkowi, który nabył pojazdy, wiedząc, że pochodzą z przestępstwa, przedstawiono 3 zarzuty paserstwa. Policjanci cały czas zajmują się tą sprawą i sprawdzają powiązania mężczyzn z innymi podobnymi przestępstwami.

Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia. Jeżeli sprawca działa w warunkach recydywy, sąd może zwiększyć karę dodatkowo o połowę. Za paserstwo grozi kara 5 lat więzienia.